Επικίνδυνη για τη Θράκη η κακοκαιρία: Τα τρία ποτάμια που θα γίνουν «λίμνες»

Πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προτετοιμάζονται για την επιδείνωση που θα φέρει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, η οποία θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει την εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή, καθώς αναμένεται να σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας.

Τα έντονα φαινόμενα σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που θα πνέουν αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες επικινδυνότητας τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε παραποτάμιες περιοχές.

Κακοκαιρία: Τα δύο επίφοβα ποτάμια

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπερχείλισης. Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ οι πολίτες καλούνται:

Να μην προσεγγίζουν αναχώματα και κοίτες ποταμών,

Να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και γεφυράκια,

Να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο Δήμος Ορεστιάδας εξέδωσε δελτίο τύπου, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες στους κατοίκους:

«Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το 1/2026 Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Φαινομένων, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) σε πολλές περιοχές, με ιδιαίτερη ένταση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες,

Να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρο και Άρδα ή τα τοπικά ρέματα και αναχώματα,

Να αποφεύγουν τη διέλευση των ιρλανδικών διαβάσεων, ιδίως σε Καστανιές και Ρίζια.

Η πρόγνωση δείχνει εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης».