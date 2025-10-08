Επικίνδυνο παιχνίδι: Ανήλικος πάνω σε τραμ στη διαδρομή Γλυφάδα–Άλιμος

Ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο «challenge» έχει κάνει την εμφάνισή του και στην Αθήνα.Σύμφωνα με το live news, χθες, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν παιδί να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος του Τραμ στη διαδρομή από Γλυφάδα προς Άλιμο, ακολουθώντας μια μόδα που εξαπλώνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με μια τάση που κυκλοφορεί στα social media, όπου νέοι ανεβαίνουν σε τραμ ή τρένα για να βγάλουν φωτογραφίες ή βίντεο.

Αν και για πολλούς μοιάζει με παιχνίδι ή πρόκληση, η πρακτική αυτή κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Σε άλλες πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, έχουν καταγραφεί ατυχήματα με νέους που επιχείρησαν κάτι παρόμοιο.