Μενού

Επικίνδυνο παιχνίδι: Ανήλικος πάνω σε τραμ στη διαδρομή Γλυφάδα–Άλιμος

Ανήλικοι ανεβαίνουν σε τραμ εν κινήσει για φωτογραφίες.

Reader symbol
Newsroom
τραμ
Ανήλικος πάνω στο τραμ | Mega Tv
  • Α-
  • Α+

Ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο «challenge» έχει κάνει την εμφάνισή του και στην Αθήνα.Σύμφωνα με το live news, χθες, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν παιδί να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος του Τραμ στη διαδρομή από Γλυφάδα προς Άλιμο, ακολουθώντας μια μόδα που εξαπλώνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με μια τάση που κυκλοφορεί στα social media, όπου νέοι ανεβαίνουν σε τραμ ή τρένα για να βγάλουν φωτογραφίες ή βίντεο.

Αν και για πολλούς μοιάζει με παιχνίδι ή πρόκληση, η πρακτική αυτή κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Σε άλλες πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, έχουν καταγραφεί ατυχήματα με νέους που επιχείρησαν κάτι παρόμοιο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ