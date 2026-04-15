Επιμένει και εντείνεται η αφρικανική σκόνη: Ο χάρτης με την πορεία του φαινομένου - Πότε θα υποχωρήσει

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, το νέο κύμα από αφρικανική σκόνη, το οποίο έχει προκαλέσει μείωση της ορατότητας και επιδείνωση της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα στην ατμόσφαιρα.



Αν και το φαινόμενο είναι αισθητό, για την ώρα η έντασή του χαρακτηρίζεται πιο ήπια σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταφορά της σκόνης ξεκίνησε από την Τρίτη 14/04 και αναμένεται να παρουσιάσει μια ελαφρά ενίσχυση από σήμερα.

Εκτός από τη θολή ατμόσφαιρα, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι τοπικές λασποβροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές. ​Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάρκεια του επεισοδίου θα είναι πολυήμερη:

​Πέμπτη 16/04 : Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

​Παρασκευή 17/04: Το φαινόμενο θα παραμείνει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.