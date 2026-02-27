Επισκευάστηκε η βλάβη στην τηλεδιοίκηση: «Αδειάζει» τον Κυρανάκη το επικρατές σενάριο των αρχών

Συνεργεία που δούλευαν ολονυχτίς επισκεύασαν τελικά την τηλεδιοίκηση στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ – Αιγίνι, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε ισχυριστεί πρόωρα πως η βλάβη, που σημειώθηκε στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, οφείλεται σε ενέργεια δολιοφθοράς.

Όπως μεταφέρουν όμως πληροφορίες των αρχών, το επικρατές σενάριο είναι το συμβάν να αποτελεί αποτυχημένη προσπάθεια απογύμνωσης των καλωδίων, για κλοπή του χαλκού που περιέχουν.

Τηλεδιοίκηση: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο Εφετών Θεσσαλονίκης και ήδη την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Κλιμάκιο τεχνικών του ΟΣΕ που έφτασε άμεσα στο σημείο εντόπισε πολλαπλές φθορές σε καλωδιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονταν πακτωμένες με τσιμέντο.

Οι δράστες έκοψαν τη λαμαρίνα, έσπασαν το τσιμέντο και στη συνέχεια κατέστρεψαν πέντε καλώδια σε περισσότερα από τρία σημεία, προκαλώντας διακοπή της φωτοσήμανσης στο τμήμα Πλατύ – Αιγίνιο.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, εξειδικευμένα συνεργεία εργάστηκαν εντατικά και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, η τηλεδιοίκηση τέθηκε ξανά σε κανονική λειτουργία.

Παράλληλα, τεχνικοί του ΟΣΕ ελέγχουν εκτεταμένα τη γραμμή έως τη Λάρισα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα σημεία με αντίστοιχες φθορές.