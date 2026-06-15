Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος: Μεταφέρεται με ταξί, συνοδεία περιπολικών

Υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε αποφυλακιστεί υπό περιοριστικούς όρους.

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Λίγο πριν την αναχώρησή του από την κατοικία του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εθεάθη να κρατά ένα μεγάλο σακ βουαγιάζ, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθεί εκ νέου.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η οποία ανέτρεψε την προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκισή του, οδηγώντας στην άμεση επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.