Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος: Μεταφέρεται με ταξί, συνοδεία περιπολικών

Υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε αποφυλακιστεί υπό περιοριστικούς όρους.
Δείτε βίντεο του Οrange Press Agency:
Λίγο πριν την αναχώρησή του από την κατοικία του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εθεάθη να κρατά ένα μεγάλο σακ βουαγιάζ, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθεί εκ νέου.
Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η οποία ανέτρεψε την προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκισή του, οδηγώντας στην άμεση επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.
- Ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ είναι Τούρκος και πρώην χωροφύλακας
- Αδιανόητο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Μάνα και γιος φέρονται να ξυλοκόπησαν την 39χρονη σύντροφό του
- Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα, εμβληματική μορφή των Μητέρων της Πλατείας Μαΐου - Δεν βρήκε ποτέ τον γιο της
- Nα βάλεις 7 γκολ στο Κουρασάο ή να μη βάλεις;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.