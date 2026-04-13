Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της χώρας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να κορυφώνεται από το μεσημέρι της Δευτέρας. Χιλιάδες οχήματα επιστρέφουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Αθηνών–Κορίνθου: Ουρές χιλιομέτρων και σημειωτόν κυκλοφορία

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τον Ισθμό έως την Κακιά Σκάλα. Μετά το ύψος της Κινέτας η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς η παλαιά εθνική οδός παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος να διοχετεύεται στη νέα εθνική οδό.

Στην περιοχή της Κινέτας καταγράφονται ουρές που φτάνουν σε ορισμένα σημεία ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα, ενώ αρκετά οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα ή κινούνται σημειωτόν. Στάσεις με χώρους εξυπηρέτησης παρουσιάζουν επίσης συμφόρηση, με οχήματα να σταθμεύουν εκτός προβλεπόμενων θέσεων λόγω κορεσμού.

Ελευσίνα – Κακιά Σκάλα: Πολύωρες καθυστερήσεις

Στα διόδια της Ελευσίνας η εικόνα εμφανίζει σταδιακή αποσυμφόρηση τις απογευματινές ώρες, ωστόσο νωρίτερα σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας οδηγοί χρειάστηκε να παραμείνουν για ώρα ακινητοποιημένοι, με χαρακτηριστικές αναφορές για διαδρομές που έφτασαν έως και πέντε ώρες από το Κιάτο μέχρι τα διόδια.

Αθηνών–Λαμίας: Αυξημένη ροή στα διόδια Αφιδνών

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, κυρίως στο ύψος των διοδίων Αφιδνών. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται μικρές ουρές, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Μόνο μέσα στη μέρα επέστρεψαν στην Αττική πάνω από 32.000 οχήματα.

Λιμάνι Πειραιά: Ομαλή επιστροφή από τα νησιά

Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων μέσω θαλάσσης στο λιμάνι του Πειραιά. Από το πρωί καταφθάνουν συνεχώς πλοία από νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να επιστρέφουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Συνολικά πραγματοποιούνται δεκάδες δρομολόγια μέσα στην ημέρα.

Διόδια Μαλγάρων: Ουρές άνω του ενός χιλιομέτρου

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όπου σχηματίζονται ουρές που ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μπάρες άνοιξαν για αποσυμφόρηση, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ρίο – Αντίρριο: Αυξημένος φόρτος στη γέφυρα

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο παραμένει κλειστό λόγω ισχυρών ανέμων. Περίπου 2.500 οχήματα διέρχονται ανά ώρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά αλλά με συνεχή ροή και αυξημένο φόρτο.