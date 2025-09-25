Η περίοδος μετά το καλοκαίρι είναι πάντα συνυφασμένη με την έννοια της επιστροφής. Είναι η εποχή που βάζουμε ξανά σε τάξη την καθημερινότητά μας και κάνουμε σχέδια με καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Μέσα σε αυτήν την αναδιάταξη, υπάρχει μία ακόμη σημαντική πτυχή που αξίζει να επανεξετάσουμε και είναι η ασφάλισή μας.

Όπως οργανώνουμε τις υποχρεώσεις μας και το πρόγραμμά μας, έτσι μπορούμε να οργανώσουμε και την ασφαλιστική μας κάλυψη, με τρόπο ολοκληρωμένο και οικονομικά αποδοτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurolife FFH έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα EurolifeSYN+, το οποίο προσφέρει συνδυαστικές εκπτώσεις σε όσους επιλέγουν να ασφαλίσουν περισσότερους από έναν τομείς της ζωής τους.

Με το EurolifeSYN+, όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αποκτά κανείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση που απολαμβάνει στο ασφάλιστρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία του, το όχημά του, την κατοικία του, το κατοικίδιό του, ακόμα και την ψηφιακή του δραστηριότητα ή τα προσωπικά του αντικείμενα, με προνομιακές τιμές.

Οι ασφαλιστικές ανάγκες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι πολλές και ποικίλες. Από τα νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας, που εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις, μέχρι την ασφάλιση οχήματος, που καλύπτει ζημιές, κλοπή και φροντίδα ατυχήματος 24/7. Παράλληλα, η κατοικία προστατεύεται απέναντι σε κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμός, ενώ δεν λείπουν οι ειδικές καλύψεις για κατοικίδια, προσωπικά αντικείμενα ή ακόμη και για κινδύνους που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ομπρέλα προστασίας που αγγίζει κάθε πλευρά της καθημερινότητας.

Σε μια εποχή όπου η οικονομία και η σωστή διαχείριση εξόδων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, η δυνατότητα να έχει κανείς εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη με μειωμένο κόστος είναι ουσιαστικό πλεονέκτημα. Το EurolifeSYN+ προσφέρει ακριβώς αυτό: περισσότερη σιγουριά, με λιγότερα έξοδα. Και το πιο σημαντικό, δεν απευθύνεται μόνο σε νέους πελάτες, αλλά και σε υφιστάμενους, που μπορούν να εμπλουτίσουν την κάλυψή τους και να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις.

Τί εξασφαλίζεις με το EurolifeSYN+

Την υγεία σου : Κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και check-up.

: Κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και check-up. Το όχημά σου : Προστασία από ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη και φροντίδα ατυχήματος 24/7.

: Προστασία από ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη και φροντίδα ατυχήματος 24/7. Την κατοικία σου : Καλύψεις για πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και άμεση επέμβαση σε έκτακτες ανάγκες.

: Καλύψεις για πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και άμεση επέμβαση σε έκτακτες ανάγκες. Το κατοικίδιό σου : Κτηνιατρική φροντίδα, νοσηλεία και παροχές καλλωπισμού.

: Κτηνιατρική φροντίδα, νοσηλεία και παροχές καλλωπισμού. Την ψηφιακή σου δραστηριότητα: Προστασία από κινδύνους του διαδικτύου και κλοπή ψηφιακής ταυτότητας.

Προστασία από κινδύνους του διαδικτύου και κλοπή ψηφιακής ταυτότητας. Τα προσωπικά σου αντικείμενα: Κάλυψη για απώλεια ή κλοπή καρτών, κινητού και σημαντικών εγγράφων.

Πώς λειτουργούν οι εκπτώσεις

Με δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια κερδίζεις 5% έκπτωση, με τρία συμβόλαια η έκπτωση φτάνει το 10%, με τέσσερα ανεβαίνει στο 15%, ενώ για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς 15% έκπτωση (εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%). Έτσι, η προστασία πολλαπλασιάζεται ενώ το κόστος μειώνεται.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα, λοιπόν, δεν είναι μόνο μια αφορμή να βάλουμε τάξη στο πρόγραμμά μας, αλλά και μια ευκαιρία να οργανώσουμε την ασφάλισή μας με τρόπο πιο έξυπνο και αποτελεσματικό. Με το EurolifeSYN+, η προστασία των ανθρώπων, των περιουσιακών στοιχείων και της ζωής μας γίνεται πιο προσιτή και πιο ολοκληρωμένη, δίνοντάς μας την ηρεμία να εστιάσουμε σε όσα πραγματικά έχουν αξία.

Ανακαλύψτε περισσότερα προνόμια στο www.eurolife.gr.