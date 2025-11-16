«Επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος»: To κόλπο του κυκλώματος του επιχειρηματία

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται από το 2023 να έστηνε περίτεχνα σχέδια εξαπάτησης, πείθοντας άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια να παραδίδουν μεγάλα χρηματικά ποσά για ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες.

Μαρτυρίες θυμάτων

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησαν δύο θύματα του κυκλώματος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης.

«Μετά από ένα μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήταν πολύ πιεστικός, έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα.

Τα χρήματα ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω στο τραπέζι».

Ένα ακόμη θύμα αποκάλυψε πως τα μέλη της σπείρας δεν δίστασαν να στήσουν ακόμη και εικονική σύλληψη μπροστά στα μάτια του:

«Δίνουμε ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πάω στον τέταρτο όροφο και μου λένε για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι΄ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω.

Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο μετά από καμιά εβδομάδα και μου λένε είμαστε οκ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Ξαναπήγα, μου έδωσαν επιταγή, του καζίνο, υποτίθεται η διεύθυνση του καζίνο έδινα την επιταγή.

Εμφανίζεται ο υπαρχηγός μου λέει δώσε μου την επιταγή, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχαν δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει ‘’παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’’, περνάνε στον υπαρχηγό χειροπέδες».

Απειλητικά μηνύματα

Οι καταγγελίες δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα μέλη του κυκλώματος έστελναν ακόμη και απειλητικά μηνύματα στους επιχειρηματίες από τους οποίους είχαν ήδη αποσπάσει χρήματα:

«Σήκωσε το τηλέφωνό σου μωρή κότα και δώσε μου ραντεβού όπου θέλεις! Θα σε γ*** π*** όρθιο! Σήκωσε το τηλέφωνό σου ρε να κλείσουμε ένα ραντεβού να τα πούμε από κοντά! Σήκωσέ το ρε!».

Τα πρόσωπα της σπείρας

Αρχηγός : Ένας απότακτος αστυνομικός, που είχε διωχθεί από το Σώμα το 2014 για πλήθος ποινικών υποθέσεων.

Υπαρχηγός : Γνωστός επιχειρηματίας, που προσπαθούσε να δικτυωθεί παντού και φωτογραφιζόταν με πολιτικούς και διάσημους.

Σύντροφος του αρχηγού : Παρευρισκόταν σε όλα τα ραντεβού.

Σωματοφύλακας του υπαρχηγού : Πολύτιμος βοηθός του κυκλώματος.

Πέμπτο μέλος: Εμφανιζόταν επίσης σε ραντεβού με υποψήφια θύματα.