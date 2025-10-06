Επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις στη Σταυρούπολη

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επειδή επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό, για άγνωστη αιτία.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και το αριστερό χέρι.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ κατά τη σύλληψή τους φαίνεται να προέβαλαν αντίσταση και ένας εξ αυτών απείλησε τους αστυνομικούς.
Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι κι ένας 53χρονος, υπήκοοι Καζακστάν και Ρωσίας, οδηγούνται στον εισαγγελέα με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία (κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και απειλή).
