Επιθεώρηση εργασίας: 94.000 ευρώ πρόστιμα για θερμική καταπόνηση

Εντατικοί έλεγχοι για θερμική καταπόνηση εργαζομένων πραγματοποιούνται από τις αρχές Ιουνίου 2025, με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας να καταγράφει συνολικά 1.345 επιθεωρήσεις και να επιβάλλει πρόστιμα ύψους 94.502 ευρώ σε 52 περιπτώσεις παραβάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το 54,65% των ελέγχων επικεντρώθηκε στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων — τομείς όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται συχνότερα σε συνθήκες θερμικής καταπόνησης, είτε λόγω εξωτερικών μετεωρολογικών παραγόντων είτε λόγω μικροκλιματικών συνθηκών στους εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Τα υψηλότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 55.701 ευρώ.

Ακολουθούν η εστίαση με 11.600 ευρώ και η μεταποίηση με 10.601 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν τόσο στο θεσμικό πλαίσιο — όπως η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, η λήψη οργανωτικών μέτρων, ο συντονισμός των εργασιών και η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου — όσο και στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας και στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, με ελλείψεις στην τήρηση ιατρικών φακέλων και στις βεβαιώσεις καταλληλότητας.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ