Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ: Το μήνυμα που εμφανίζεται

Επίθεση από χάκερ δέχθηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να εισέλθουν εμφανίζεται μήνυμα, το οποίο αναφέρει: «HACKED BY TRENGGALEK6ETAR». Συγκεκριμένα, η εικόνα που εμφανίζεται είναι η εξής:

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΥΡΙΖΑ: «Καμπανάκι για την κατάσταση του Δημοσίου η παραβιασμένη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ»

«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου», υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών», σημειώνει, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα:

«Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;».

«Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την "Ελλάδα 2.0" που έταζε στους πολίτες το 2019», καταλήγει η ανακοίνωση.