Επίθεση με χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: Η έκρηξη «έκοψε» την πορεία της προς διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου. Η χειροβομβίδα εξερράγη στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Στο σημείο εντοπίστηκε η περόνη, με την ΕΛ.ΑΣ. να διαπιστώνει ότι πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Ζημιές σε οχήματα και διαμέρισμα Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ, ενώ έσπασε και η τζαμαρία διαμερίσματος. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο δράστης φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει τη χειροβομβίδα σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου, χωρίς όμως να το πετύχει.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το αν στην περιοχή διαμένει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο κρατουμένου των φυλακών Κορυδαλλού.

Η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί ο αριθμός και η ταυτότητα των δραστών.