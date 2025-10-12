Μενού

Επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονο στη Θεσσαλονίκη: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Επίθεση με μαχαίριδέχτηκε 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

