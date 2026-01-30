Επίθεση με μαχαίρι σε γνωστό βαρυποινίτη κατά τη μεταφορά του στις φυλακές Μαλανδρίνου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γνωστός βαρυποινίτης, ο οποίος δέχθηκε σοβαρή επίθεση με μαχαίρι χθες, το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως παρά τα σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τον γνωστό κακοποιό με το προσωνύμιο «Δήμος», η μεταγωγή του οποίου στς φυλακές Μαλανδρίνου ήταν προγραμματισμένη για χθες. Ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με ηγετικά πρόσωπα της λεγόμενης Greek Mafia.

Πώς συνέβη η επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν φτάσει στην πτέρυγά του, την στιγμή που περνούσε από το ιατρείο των φυλακών. Σε αυτό το σημείο τον περίμενε ο δράστης, ο οποίος προσποιήθηκε τον ασθενή, πλησίασε αιφνιδιαστικά και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιά.

Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν σοβαρά τραύματα, ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και εκτός άμεσου κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Δήμος» είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές και τις είχε απασχολήσει έντονα τον Μάιο του 2025, όταν είχε εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια.

Τότε φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων και, αφού τον ακολούθησε με μοτοσικλέτα, άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ. Τελικά σώθηκε χάρη στη βαριά θωράκιση του πολυτελούς οχήματός του.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Γιάννης Λάλα έπεσε νεκρός από τα πυρά Ρώσων εκτελεστών σε σαλέ κοντά στην περιοχή της Αράχωβας.