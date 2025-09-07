Επίθεση με μαχαίρι στα Χανιά με τραυματίες: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε διαμέρισμα στα Χανιά, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Το αιματηρό περιστατικό στα Χανιά καταγράφηκε σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε’, ενώ τα θύματα διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό, όπου νοσηλεύονται με εκτεταμένα τραύματα.

Οι άγνωστοι δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, εξαφανίστηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο κέντρο των Χανίων, ενώ η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της επίθεσης.

Με πληροφορέις από neakriti.gr