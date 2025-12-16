Επίθεση με μαχαίρι στην Κυψέλη: «Φοβόμουν για τη ζωή μου» λέει μάρτυρας - Υπο κατάληψη το Γυμνάσιο

Αποκαλυπτική ήταν η μαρτυρία 14χρονης μαθήτριας, που αποτέλεσε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος μιας 14χρονης από μια 16χρονη στο προαύλιο σχολείου στην Κυψέλη.

«Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο κορίτσι και τη έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια στο ERTnews, που όπως δήλωσε φοβάται πλέον για τη ζωή της.

Καθώς μίλησε για το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών τόνισε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.

Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν η 16χρονη που μόλις είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον και ήταν η πρώτη της μέρα στο καινούργιο σχολείο, εμφάνισε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι.

«Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», ανέφερε ενώ, όπως ααποκάλυψε η 16χρονη που συνελήφθη, προσπάθησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που πήγε να την σταματήσει.

«Πήγε να μαχαιρώσει κι εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι». Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο. «Καυγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος», σημειώσε.

Μετά από το αιματηρό περιστατικό για το οποίο το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ οι μαθητές προαναγγέλουν ότι θα πραγματοποιήσουν καταλήψεις για το περισταστικό.