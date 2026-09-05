Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας, καθώς ο 31χρονος πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Ο συλληφθείς όπως έγινεται γνωστό βρίσκεται βαριά τραυματισμένος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.

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Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βγήκε από το χειρουργείο αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια ώστε να παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Μάνδρας, όταν ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο 31χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια ο σκοπός και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το Τμήμα Ασφαλείας που βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτηρίου, όπου υπήρχε ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι και τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 31χρονος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Έσπασε την πόρτα του δωματίου και πέταξε σύμφωνα με πληροφορίες μία γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν έναν αστυνομικό.

Μάλιστα, συνέχισε να κρατάει το μαχαίρι και να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς και τότε ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα και τον τραυμάτισε.