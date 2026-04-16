Επίθεση με μαχαίρι στο Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο το 40χρονο θύμα

Επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο δράστη δέχθηκε ένας 40χρονος, αλγερικής καταγωγής στο Μεταξουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο δράστης προσέγγισε τον 40χρονο, τον χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό και του άρπαξε ένα τσαντάκι ώμου.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.