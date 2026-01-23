Επίθεση σε ανήλικο στο Άλσος Συγγρού: Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο για να τον κλέψουν

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) ένας 16χρονος στο Άλσος Συγγρού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο και, προκειμένου να συντομεύσει τη διαδρομή, αποφάσισε να περάσει μέσα από το Άλσος Συγγρού. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τρία άτομα αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία φέρεται να τον απείλησαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Ο 16χρονος προσπάθησε να αντισταθεί, γεγονός που οδήγησε στην κλιμάκωση του επεισοδίου.

Τότε, ένας από τους δράστες έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται προληπτικά, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από την πλήρη κατάθεση του ανήλικου, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση.