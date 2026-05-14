Επίθεση σε αστυνομικούς στα Άνω Λιόσια μετά από καταδίωξη: Δύο τραυματίες από δάγκωμα και πέτρες

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρομά το μεσημέρι της Πέμπτης (14/05) στα Άνω Λιόσια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 15:20 το μεσημέρι όταν η ομάδα ΔΙΑΣ με αυτοκίνητο, έκανε σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δεν υπάκουσε και προσπάθησε να εμβολήσει το όχημα των αστυνομικών, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν λίγο αργότερα το όχημα παρκαρισμένο στην οδό Δαμασκηνού στα Άνω Λιόσια, κοντά σε καταυλισμό Ρομά, με τον οδηγό να το έχει εγκαταλείψει.

Στο σημείο έφθασαν κι άλλοι αστυνομικοί για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταυλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Ένας αστυνομικός δέχθηκε δάγκωμα από γυναίκα, ενώ ένας δεύτερος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι από πέτρα.

Για την επίθεση προσήχθησαν στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής και στη συνέχεια συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τις επιθέσεις στους αστυνομικούς κι ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε σταματήσει για έλεγχο.