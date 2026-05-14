Eurovision 2026: Αγωνία για την εμφάνιση της Σουηδίας - Η Φελίσια έχασε τη φωνή της λίγο πριν τον μεγάλο Τελικό

Μεγάλη αγωνία έχουν οι Σουηδοί μετά την είδηση ότι η τραγουδίστρια «Φελίσια» έχασε τη φωνή της περίπου δύο 24ωρα μετά τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Η Σουηδία, θεωρείται ένα μεγάλο φαβορί για φέτος με τα προγνωστικά να τη δείχνουν στην πεντάδα για φέτος.

«Η Φελίσια ξύπνησε με μια φωνή που μόλις που αναγνωρίζεται. Το τιρκουάζ χαλί, το τραγούδι και οι μακριές μέρες σε μια στεγνή αρένα, οι φωνές χαράς και οι κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες έχουν επηρεάσει», γράφουν οι εκπρόσωποι Τύπου του SVT σε email προς τους εκπροσώπους των σουηδικών μέσων ενημέρωσης στη Βιέννη.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ασθένεια που επηρεάζει τη Σουηδέζα τραγουδίστρια, υπογραμμίζει το swedenherald.com.

Σουηδία: Η δήλωση της τραγουδίστριας

«Ξύπνησα και ήμουν πολύ βραχνή. Το να μιλάω είναι το χειρότερο και είναι καταστροφή για μένα που μισώ να είμαι σιωπηλή. Αλλά είναι απλώς θέμα να ακολουθήσω τις συμβουλές που πήρα από τον προπονητή μου, να είμαι σιωπηλή, να ξεκουράζομαι και να πίνω νερό και ευτυχώς, δεν είμαι άρρωστη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τον τελικό, τότε τόσο η φωνή μου όσο και τα γυαλιά μου θα αντέξουν», είπε η τραγουδίστρια σε δήλωση της.

Υπενθυμίζεται ότι, η Φελίσια προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από τον ημιτελικό της Τρίτης με την συμμετοχή της «My system».