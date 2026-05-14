Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: «Η αναγέννηση της Κίνας και το MAGA πρέπει να συμβαδίζουν για το παγκόσμιο καλό»

Ένα από τα πλέον ιστορικά δείπνα της σύγχρονης ιστορίας λαμβάνει χώρα αυτές τις ώρες στο Πεκίνο, με τους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ να «περιδρομιάζουν» πάνω από τον παγκόσμιο χάρτη.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι, ξεκινώντας την ομιλία του, καλωσόρισε θερμά τον Πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική αντιπροσωπεία εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης και του κινεζικού λαού.

Αποκαλώντας την «ιστορική επίσκεψη», ο Σι είπε ότι τα δόγματα για τη «μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και του «MAGA» (σ.σ. Make America Great Again) μπορούν να πάνε χέρι-χέρι.

Σι - Τραμπ: Σενάρια για επίσκεψη Σι στον Λευκό Οίκο

«Οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ είναι οι πιο σημαντικές διμερείς σχέσεις στον κόσμο, δήλωσε ο Σι, κλείνοντας την ομιλία του με μια πρόποση για την ανάπτυξη και το μέλλον των δύο χωρών.

Τραμπ πήρε ακόλουθα τον λόγο, λέγοντας ότι έλαβε μια «μεγαλοπρεπή υποδοχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη». Τόνισε ότι αυτός και ο Σι είχαν παραγωγικές συζητήσεις νωρίτερα σήμερα, με μια «πολύτιμη» ευκαιρία να συζητήσουν πολλά πράγματα.

Ο Τραμπ έκλεισε την ομιλία του προσκαλώντας τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σι - Τραμπ: Το πλούσιο μενού της συνάντησης

Το BBC έριξε μία καλή ματιά και στο μενού για το αποψινό κρατικό συμπόσιο. Οι καλεσμένοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσε σε προσεγμένα ορεκτικά, ακολουθούμενα από ένα κυρίως πιάτο που αποτελείται από:

Αστακό σε σούπα ντομάτας

Τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια

Ψητή πάπια Πεκίνου

Βραστά λαχανικά εποχής

Σολομός μαγειρεμένος αργά σε σάλτσα μουστάρδας

Ψωμάκι χοιρινό τηγανητό

Και για επιδόρπιο:

Χωνάκια ζύμης

Τιραμισού

Φρούτα και παγωτό

Σι, Τραμπ και στη μέση η...Ταϊβάν

Ενώ εκτυλίσσεται η ιστορική επίσκεψη, οι ΗΠΑ φέρεται να περιμένουν και διπλωματικές εξελίξεις σχετικά με την έντονα διαφιλονικούμενη κινεζική επικράτεια της Ταϊβάν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC, και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του σχετικά με τον Σι Τζινπίνγκ, που ξεκαθάρισε σήμερα ότι η Ταϊβάν είναι το «πιο σημαντικό» ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

«Σίγουρα το νιώθουν αυτό και πάντα θέτουν αυτό το ζήτημα και καταλαβαίνουμε ότι θέτουν αυτό το ζήτημα. Από τη δική μας οπτική γωνία, οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες», είπε ο Ρούμπιο.

Όταν πιέστηκε, υπό το φως των παρατηρήσεων του Σι ότι ένας κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει μια «σύγκρουση» μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων, ο Ρούμπιο πρόσθεσε: «Η πολιτική των ΗΠΑ για το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν από πλευράς του, αναφέρει ότι «η Κίνα δεν έχει κανένα δικαίωμα να εκπροσωπεί την Ταϊβάν προβάλλοντας οποιεσδήποτε αξιώσεις στη διεθνή σκηνή».

«Η Κίνα συνεχίζει εδώ και καιρό να διεξάγει διάφορες δραστηριότητες παρενόχλησης σε γκρίζες ζώνες και στρατιωτικές απειλές στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, τη Νότια Σινική Θάλασσα, το Στενό της Ταϊβάν και τις περιοχές γύρω από την Ταϊβάν.

Ακόμα και όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συναντιόντουσαν, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας συνέχισε να αποστέλλει στρατιωτικά αεροσκάφη για να παρενοχλούν και να απειλούν τις περιοχές γύρω από το Στενό της Ταϊβάν».

Η Ταϊβάν, που γεωπολιτικά συνεχίζει να είναι υποτελής του Πεκίνου, πρόσθεσε ότι «η Κίνα είναι η μόνη πηγή κινδύνου για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα προς το παρόν».