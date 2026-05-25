Επίθεση σε διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα: Την παρέσυραν με αυτοκίνητο

Στα χέρια των Αρχών 4 νεαροί που παρέσυραν και τραυμάτισαν με αυτοκίνητο διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Περιπολικό | ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της Παρασκευής (22/5) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 3 αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών και 20χρονος ημεδαπός, οι οποίοι επιβαίνοντας σε όχημα παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας/Υ.Α.Ρ.Ε.Β./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν διεμφυλική γυναίκα με το όχημά τους και προέβησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της πέταξαν αυγά και αντικείμενα.

Μετά το μεσάνυχτα οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στο σημείο συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ η παθούσα επέστρεφε στο σπίτι της, οι κατηγορούμενοι την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

