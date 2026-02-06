Οι Αθώοι: Η σκηνή με τον παπά που εξόργισε το X - «Μα είναι δυνατόν;»

Η μεγάλη παραγωγή του Mega «Οι Αθώοι» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης κερδίζοντας το κοινό με την εξαιρετική φωτογραφία της και τις δυνατές ερμηνείες. Ο χαρακτήρας του Γιάννου και η αδικία και το στίγμα με το οποίο μεγάλωσε έκαναν τους τηλεθεατές να οργιστούν με τον ρατσισμό που έχει βιώσει ο χαρακτήρας.

Χαρακτηριστική η σκηνή που ακόμα και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας του αρνείται αρχικά τη θεία κοινωνία, απορρίπτοντας τον.

Διαβάστε ακόμα: Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκε το Χ τη σειρά του Μega - Η τηλεθέαση που έκανε

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μουταφτσής ο οποίος ενσαρκώνει τον ιερέα είχε μιλήσει στο Reader για τον τρόπο που προσέγγισε τον σκληρό ρόλο του, αλλά και τη σκηνή που προκάλεσε αίσθηση.

«Ο ιερέας που υποδύομαι στη σειρά "Οι Αθώοι" είναι ένας άνθρωπος σκληρός, βαθιά συντηρητικός, με αγκυλώσεις και φόβο απέναντι σε καθετί διαφορετικό. Διακρίνεται από μισαλλοδοξία, αυταρχισμό και παρουσιάζει οριακά φασιστικές, αν θέλεις, συμπεριφορές.

Σίγουρα υπήρχε δυσκολία στο να προσεγγίσω έναν τέτοιο χαρακτήρα και να μπορέσω να αποδώσω σωστά τον τρόπο σκέψης και δράσης του. Βασικά, όφειλα να μην τον αντιμετωπίσω σαν καρικατούρα, αλλά να προσπαθήσω να εξερευνήσω και να εντοπίσω τις βαθύτερες αιτίες που τον διαμόρφωσαν και είχαν ως συνέπεια να συμπεριφέρεται με τέτοια σκληρότητα».

Η σκηνή - γροθιά στο στομάχι

«Ο χαρακτήρας του ιερέα έρχεται σε κόντρα με κάποιους βασικούς χαρακτήρες της σειράς και υπάρχουν σκηνές που διακατέχονται από έντονη βία. Η σκηνή με τον Γιάννο είναι μια από αυτές. Σκηνή - γροθιά στο στομάχι, που σοκάρει».

Διαβάστε ακόμα: «Πίστη υπάρχει βαθιά μέσα μου - Η Eκκλησία είναι κάτι άλλο»: Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής στο Reader

Οι αντιδράσεις του Χ

Οι χρήστες του Χ εξοργισμένοι αντέδρασαν μπροστά στην αδικία και τη βιαιότητα της κοινωνίας μέσα στην οποία μεγαλώνει ο χαρακτήρας του Γιάννου.

#OiAthwoi η εκκλησία πάντα με τον αδύναμο! 🤡 — Cat-αρα (@ersikal) February 5, 2026

Μα είναι δυνατόν να της αρνείται τη θεία κοινωνία;Τι παπάς είναι αυτός;😤#oiathwoi — Χριστίνα Τ (@kristint783) February 5, 2026

“Ο Χριστός δεν είναι ο παπάς”



Η Καλλιμάνη θα γίνει η αγαπημένη μου🫶🏻 #OiAthwoi — Γέρμα (@YermaLo_r_ca) February 5, 2026