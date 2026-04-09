Επίθεση σε νεαρούς στο Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 17χρονος για μία χρυσή αλυσίδα

Επίθεση από άγνωστο τους άνδρα δέχθηκε μία παρέα νεαρών στο Μαρούσι το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08/04).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας, με την χρήση σωματική βίας, επιχείρησε να αποσπάσει χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του ενός, ενός 17χρονου.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι.
Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και μετά στον Ερυθρό Σταυρό.
Ο δράστης το έσκασε από το σημείο και πλέον αναζητείται από τις Αρχές για να γίνει σύλληψή του.
