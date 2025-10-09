Μενού

Επίθεση σε οδηγό του Μετρό: Άμεση ανάκληση ασύλου και διαδικασία απέλασης για τον δράστη

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου και απέλασης για τον δράστη της επίθεσης στο Μετρό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας
Αστυνομικός έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας | Intime
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό, με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», όταν ο δράστης, για άγνωστο λόγο, άρχισε να επιτίθεται στον οδηγό συρμού της γραμμής 3. Επιβάτες και προσωπικό φύλαξης παρενέβησαν αμέσως, εγκλωβίζοντάς τον στον σταθμό μέχρι την άφιξη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος άνδρας είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου 2025 είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», για το οποίο καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης τριών μηνών.

