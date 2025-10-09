Επίθεση σε οδηγό του Μετρό: Άμεση ανάκληση ασύλου και διαδικασία απέλασης για τον δράστη

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό, με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», όταν ο δράστης, για άγνωστο λόγο, άρχισε να επιτίθεται στον οδηγό συρμού της γραμμής 3. Επιβάτες και προσωπικό φύλαξης παρενέβησαν αμέσως, εγκλωβίζοντάς τον στον σταθμό μέχρι την άφιξη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος άνδρας είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου 2025 είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», για το οποίο καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης τριών μηνών.