Επίθεση σε οδηγό του μετρό: Είχε φυλακιστεί, βγήκε έξω, και πήγε για «δεύτερο γύρο»

Σάλος επικράτησε χθες σε συρμό της γραμμής 3 του μετρό, όταν ένας άνδρας, για άγνωστο λόγο άρχισε να επιτίθεται στο οδηγό του, με πολίτες να παρεμβαίνουν για να τον περιορίσουν, προτού επιληφθεί η αστυνομία.

Επιβάτες και προσωπικό φύλαξης του μετρό μπήκαν ανάμεσά τους, εγκλωβίζοντας τον δράστη στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι να σπεύσει η αστυνομία.

Αίσθηση προκαλεί πως ο εν λόγω, είχε στο παρελθόν μηνυθεί από τη ΣΤΑΣΥ, μετά από επίθεσή του, εκείνη τη φορά κατά επιβατών στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», και φυλακιστεί για τρεις μήνες.

Τώρα, λίγο καιρό μετά την αποφυλάκισή του προκάλεσε το χθεσινό, με τη ΣΤΑΣΥ να προβαίνει ξανά σε μήνυση εναντίον του, αυτή τη φορά για παρακώλυση συγκοινωνιών.