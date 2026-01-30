Επίθεση από οπαδούς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR, την ώρα που πραγματοποιούνταν ζωντανή σύνδεση με το δετίο ειδήσεων του καναλιού, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την ώρα που η δημοσιογράφος μετέφερε τα τελευταία νέα για την υγεία των τραυματιών από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, με τους φίλους του ΠΑΟΚ, μία ομάδα νεαρών επιτέθηκαν στο συνεργείο επιχειρώντας να κλείσουν τις κάμερες. Μάταια η δημοσιογράφος τους ανέφερε πως δεν τους καταγράφει η κάμερα. Ένας εκ των οπαδών κλωτσάει οπερατέρ, τον σπρώχνει ενώ ακούγονται άλλοι να ουρλιάζουν «πάρ' το τώρα, εξαφανίσου».

Η σύνδεση φυσικά τερματίστηκε ενώ στη συνέχεια, στο σημείο, έφτασαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά οι οπαδοί είχαν αποχωρήσει.

