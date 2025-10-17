Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών η Βικτόρια Χίσλοπ

Η πολυαγαπημένη Βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, (Victoria J. Hislop) αναγορεύτηκε Επίτιμη Διδάκτωρ των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Χίσλοπ δεν έκυψε ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας πρωταγωνιστεί στα βιβλία της. Επιπλέον, Στις 17 Ιουλίου του 2020, της απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική υπηκοότητα, από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Νιώθω ότι επισκέπτομαι τη χώρα που γεννήθηκα» είχε αναφέρει η Χίσλοπ σε συνέντευξη της για την Ελλάδα.

Στην τελετή στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπως αναφέρει το thebest.gr, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθ. Ιωάννης Βενέτης, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κ.κ. Βασίλειος Κόμης, Γεώργιος Σαλάχας, Μάχη Γεωργακοπούλου και Πάνος Λούκας, ενώ πλήθος μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών και φοιτητριών, ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων και εκπροσώπων του πολιτιστικού κόσμου παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση.

Η αναγόρευση της Βικτόρια Χίσλοπ σε Επίτιμη Διδάκτορα πραγματοποιήθηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

Παπαθεοδώρου και Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο, ενώ την περιένδυση της τιμώμενης ανέλαβε ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Η ομιλία της Βικτόρια Χίσλοπ

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική της σχέση με την Ελλάδα και την έμπνευση που αντλεί από την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Η ομιλία της είχε τίτλο: «Από την Πλάκα στην Πάτρα – πώς η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση». Στην ομιλία της, η συγγραφέας εξήγησε πώς το ελληνικό τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδας αποτέλεσαν διαρκή πηγή έμπνευσης για το συγγραφικό της έργο, απαριθμώντας περιοχές που αποτέλεσαν και συνεχίζουν να γοητεύουν και να πυροδοτούν τη φαντασία όπως η Καλαμάτα, το Μεσολόγγι κ.ά. Κατά τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας ομιλίας της στην ελληνική γλώσσα τόνιζε διαρκώς την αγάπη της για το ελληνικό φως ενώ εξέφραζε ότι αισθάνεται περισσότερο Ελληνίδα παρά την καταγωγή της και περισσότερο επισκέπτρια στον τόπο της.



