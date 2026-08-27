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Επιτυχία για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία: Κατέρριψαν εχθρικά drones των Χούθι

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot συμμετείχε στην αντιμετώπιση εχθρικών drones των ανταρτών Χούθι.

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Συστοιχία Patriot | AP
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Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στην αντιμετώπιση εχθρικών drones.

Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

 

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Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε τρία κατευθυνόμενα βλήματα, καταρρίπτοντας εχθρικά drones των Χούθι της Υεμένης, κατά το ΣΚΑΙ.

Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές.

Η ελληνική συμμετοχή, τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ και της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου.

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