Επιζήσασα από το Μάτι για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Ύφος Άρλεκιν» και «απολύτως τίποτα για τα πραγματικά γεγονότα»

Με μία μακροεσκελή ανάρτηση η επιζήσασα από την τραγωδία στο Μάτι, Κατερίνα Μαλά, καταφέρεται εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί αύριο από τις εκδόσεις Gutenberg.

Όπως αναφέρει, «ο κύριος Τσιπρας νομίζει πως στο Μάτι μπορεί να αναφέρεται με ύφος μυθιστοριογράφου βιβλίων τύπου Άρλεκιν αλλά με δραματικό τέλος» και σημειώνει ότι «Φαίνεται πως ο κύριος Τσίπρας δεν θα μας δώσει ποτέ απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη τις μέρες μετά την καταστροφή».

Το Μάτι είναι, αγώνας επιβίωσης, επιχειρησιακή ανευθυνότητα, συγκάλυψη και Θάνατος. Δεν δέχεται τίποτα λιγότερο. Αυτή την Αλήθεια, ο Αλέξης δεν την ακουμπάει. Την αφήνει έξω από τις λιγοστές σελίδες που επέλεξε να αφιερώσει στην Ιθάκη του στο πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Σκηνοθετεί και περιπλέκει ένα σενάριο με τρόπο που να φαίνεται αληθοφανές, χωρίς να λέει απολύτως τίποτα για τα πραγματικά γεγονότα. Η Αλήθεια όμως έχει πια την δική της δυναμική. Δεν κρύβεται πίσω από τους δραματικούς συγγραφικούς τόνους. Η Αλήθεια έχει την δική της αφετηρία και δεν είναι στο ίδιο σημείο που ήταν το 2018», τονίζει μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Μαλά.