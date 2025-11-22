Το τελευταίο spoiler πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα: «Υπέγραψα αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό»

Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» και σήμερα (22/11) δόθηκε στη δημοσιότητα ακόμη ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μύθοι και Αλήθειες».

Υπενθυμίζεται ότι, το βιβλίο, θα κυκλοφορήσει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg, και παράλληλα, θα είναι διαθέσιμο και με την μορφή audiobook από την πλατφόρμα της Bookvoice.

Όπως περιγράφει και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των social media: «Το “Μύθοι και Αλήθειες” είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ιδιαίτερη σημασία. Η ουσία όσων περιγράφω σε αυτό το κεφάλαιο, η κατάρριψη των μύθων και η αποκατάσταση της αλήθειας, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με παρακίνησαν να γράψω την “Ιθάκη''.

Για αυτό και το επέλεξα για τελευταία προδημοσίευση. Από την Δευτέρα η “Ιθάκη” θα έχει μόνιμο λιμάνι τα βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Καλή ανάγνωση!», δήλωσε.

Τσίπρας: «Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον καιάδα»

Το απόσπασμα που ανήρτησε στα social media αναφέρει: «Η κυβέρνηση μου και εγώ προσωπικά, μπορεί να κατηγορηθήκαμε για πολλά την περίοδο της διαπραγμάτευσης και να κατηγορούμαστε ακόμα.

Όποιος όμως δεν θέλει να είναι θύμα μιας αδίστακτης προπαγάνδας αλλά να εξετάσει υα πτάγματα με ψυχρό και αντικειμενικό μάτι, οφείλει να αναγνωρίσει τη συμφωνία που υπογράψαμε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου δενεπιδέχεται σε επίπεδο ρεαλισμού θεσμικής ενίσχυσης και κοινωνικής αντιστάθμισης, καμία σύγκριση με τις προηγούμενες.

Κατηγορήθηκα τέλος επειδή δεν υιοθέτησα ποτέ την ιδιοκτησία του προγράμματος. Αποδέχομαι την κατηγορία. Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ως πρωθυπ[ουργός όμως είχα την υποχρέωση να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας.

Το πρόγραμμα που υπέγραψα αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα μνημόνια, το 2018 την πρωτοφανή ελάφρυνση τπου χρέους και την επιστροφή της σε τροχιά ανάκτησης της δημοσιονομικής και θεσμικής της αυτονομίας.

Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης. Και εν τέλει δίακαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμα της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον καιάδα, όταν εμείς δίναμε τη δύσκολή μάχη για τη σωτηρία».