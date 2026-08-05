Εποχικοί Πυροσβέστες κατά Τουρνά: «Ποιος ο λόγος της ανάκλησης αδειών;»

Βολές κατά του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, εξαπολύουν οι Εποχικοί Πυροσβέστες, με αφορμή την απόφαση για ανάκληση των αδειών του μόνιμου προσωπικού, εν μέσω της δύσκολης αντιπυρικής περιόδου.

Σε ανακοίνωσή τους, σχολιάζουν τη δήλωση του υπουργού ότι «φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει 19.000 πυροσβέστες, τους περισσότερους από ποτέ», διερωτώμενοι γιατί κρίθηκε απαραίτητη η ανάκληση των αδειών, εφόσον –όπως υποστηρίζει η πολιτική ηγεσία– υπάρχει επαρκές προσωπικό.

Οι Εποχικοί Πυροσβέστες χαρακτηρίζουν την απόφαση «τιμωρητικό μέτρο» για το μόνιμο προσωπικό, ενώ ζητούν την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με νέες προσλήψεις, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας εξακολουθούν να είναι μεγάλες εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.