Eρέτρια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην κεντρική πλατεία - Έξι συλλήψεις

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες (13/01) το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας, στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 16χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν αρχικά μια τριμελής παρέα ανηλίκων ηλικίας από 14 έως 16 ετών, όταν εμφανίστηκε δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από έξι ανήλικους. Όπως καταγγέλλεται, τα μέλη της δεύτερης ομάδας επιτέθηκαν στον 16χρονο της πρώτης παρέας, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, και στη συνέχεια διέφυγαν. Οι δύο φίλοι του τραυματία ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε στη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και στη συνέχεια στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη γναθοχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο και τραυματισμούς στο κεφάλι. Όπως ανέφερε, «από καθαρή τύχη γλίτωσε τη ζωή του».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανηλίκων από τη φερόμενη εξαμελή ομάδα, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια και εκείνος που φέρεται ως ο βασικός δράστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Το πρωί της επόμενης ημέρας προσήχθησαν και οι υπόλοιποι τρεις ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.