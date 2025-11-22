Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα

Ο Σπύρος Μαρτίκας μετά την καταγγελία του για τη δράση του κυκλώματος με τις ψεύτικες επενδύσεις ερευνάται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων, στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των διαδρομών των χρημάτων των προσώπων που εμπλέκονται για τα 720.000 ευρώ που ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται πως «επένδυσε», σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο Σπύρος Μαρτίκας φέρεται να παρουσίασε αναλυτικά τις πηγές προέλευσης των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ήταν όλα φορολογημένα και δικαιολογημένα.

Όπως δήλωσε, τα ποσά προήλθαν από:

310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα,

50.000 ευρώ ως αμοιβή από τη συμμετοχή του στο Survivor,

50.000 ευρώ από τη Βρισηίδα Ανδριώτου,

110.000 ευρώ από συγγενικό πρόσωπο,

200.000 ευρώ από βασικούς προμηθευτές των οικογενειακών φαρμακείων.

Διαβάστε ακόμα: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στο καζίνο: Πώς περιγράφει ο φερόμενος εγκέφαλος την «δουλειά» στα θύματα

Μαρτίκας: Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση 10% εβδομαδιαίως

Ο ιδιοκτήτης φαρμακείων και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, έχει καταγγείλει πως το κύκλωμα του απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ.

«Δεν έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου στο καζίνο. Δεν ξέρω να παίζω. Μας έλεγε ότι είναι άρρωστος με τον τζόγο και του δίναμε λεφτά να παίζει. Ο υπαρχηγός ήταν γκρουπιέρης στην Πάρνηθα και εκδιώχθηκε. Αυτός ο άνθρωπος με παρέσυρε. Μας οδηγούσαν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης καζίνο. Ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως ο αρχηγός διευθυντής, ο διευθυντής των ταμείων του καζίνο και μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση 10% εβδομαδιαίως στα παιχνίδια στο ταμείο, για τη ρευστότητα του Ταμείου» είπε ο Σπύρος Μαρτίκας στο Live News.

«Τα χρήματα πήγαν σταδιακά και στο τέλος μαγκώθηκαν […] Εγγύηση ήταν η προσωπική εγγύηση του υπαρχηγού. Μοίραζαν αποδειχτικά, πλαστές επιταγές» πρόσθεσε.

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας;».