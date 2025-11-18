Όσο επιχειρούμε να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο κύκλωμα, τόσο ανοίγουν σκοτεινοί και υπόγειοι παράμετροι με κοινό παρονομαστή το μαύρο χρήμα .

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλέστηκε ο δικηγόρος του φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος, ο εντολέας του μέσα σε 4 χρόνια «έπαιξε» 3,5 εκατ. ευρώ. Ένας άνθρωπος που η φορολογική του δήλωση είναι της τάξης των 12.000 ευρώ!!

Τι πιθανότητες έχουμε τα χρήματα αυτά να μην ήταν μαύρα ; Ελάχιστες υποθέτω εγώ .

Τι κατέγραψε ο κοριός

Το reader.gr αποκαλύπτει ένα τμήμα από τα ηχητικά ντοκουμέντα που εξετάζουν οι αρχές και αφορούν το πώς περιέγραφε, τι έλεγε ο ίδιος ο απότακτος αστυνομικός , φερόμενος ως εγκέφαλος , στα υποψήφια θύματα για…. την «δουλειά».

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ :Εγώ είμαι ένας άνθρωπος εδώ πέρα που χρηματοδοτώ το Καζίνο .Επειδή είσαι φίλος του ...σου λέω πως είναι ελεγχόμενο όλο το έργο .Η ρουλέτα ελέγχεται από πολύ μακριά , άμα σου πω θα πάθεις πλάκα.

Το «κόλπο»

.Τι κάνουμε λοιπόν .Κόβουμε ένα τυπικό ποσό και τα υπόλοιπα τα βάζω εγώ με δικά μου χρήματα ή με επενδυτές .

Όταν φέρνει κάποιος επενδυτής λεφτά , καλή ώρα όπως ο Σπύρος , παίρνουν το 10% ,το 10% το κρατάω εγώ και το 5% είναι οι παροχές .Να τώρα θα πάμε να φάμε ,δεν θα πληρώσετε τίποτα , ούτε εγώ θα πληρώσω .Αυτές είναι οι παροχές .

Δηλαδή ότι λεφτά φέρεις την εβδομάδα παίρνεις το 10% .Αυτό είναι το έργο .

Δεν μιλάμε για 10.000 ευρώ μιλάμε για σοβαρά ποσά .

Όταν φέρεις τα χρήματα, σου έχω μία τραπεζική επιταγή στο όνομά σου .Την κρατάς και την Κυριακή που θα κάνουμε λογαριασμό σου δίνω τα λεφτά και μου την επιστρέφεις.

Φέρνεις 50.000 παίρνεις 55.000 σε μια βδομάδα .Να ο Σπύρος ξέρει .

Έχω και άλλα κόλπα ..όπως PROMO κτλ .

Όλα μαύρα

Τον μήνα είναι 40% .Εμείς όμως τον μήνα κερδίζουμε 300% γιατί όλα τα λεφτά είναι μαύρα .Το καζίνο και γω κερδίζουμε 300% τον μήνα .Αν τα κάνουμε όλα κανονικά δεν θα βγαίναμε να πληρώσουμε όχι το προσωπικό , ούτε τις δόσεις που έχουμε κάνει , ούτε τίποτα .

Η βαλίτσα και το κούρεμα

"Εγώ πήγα σ΄ έναν άνθρωπο της Ν.Δ και έδωσα βαλίτσα με 500χιλιάρικα .Άκου τι έγινε εδώ : Κούρεμα πολλών εκατομμυρίων και 35 χρόνια δόσεις !!!

Άμα το βρεις πουθενά αυτό να με πάρεις τηλέφωνο !!!

Εμείς θέλουμε το καζίνο να χρωστάει γιατί σε επιχείρηση που χρωστάει γίνονται δουλειές !!!

Οι 850 λίρες και τα 200 διαμάντια

Όλα αυτά εκτυλίσσονται στην σουίτα με τον αριθμό 307 του ξενοδοχείου του καζίνο .

Όταν μπαίνουν σε αυτήν θύμα με το υποψήφιο θύμα βρίσκονται μπροστά σε ένα βουνό χρυσές λίρες ….και καμιά 200 διαμάντια !

Φερόμενος ως αρχηγός :Καλώς τα παιδιά .

Θύμα: Τι κάνετε ; Να σας γνωρίσω τον …

Φερόμενος ως αρχηγός: Χαίρω πολύ .Καθίστε.

Θύμα: Τι είναι αυτά ;

Φερόμενος ως αρχηγός : Ε καλά δεν ξέρεις ; Εχω αυτά τα κομμάτια …Είναι 850 .

Θύμα: 850 χρυσές λίρες ;

Φερόμενος ως αρχηγός : Ε φυσικά δεν της βλέπεις ;Να πάρτε μια από μένα δώρο .

Φερόμενος ως υπαρχηγός : Με το 6 είναι 510.000

Φερόμενος ως αρχηγός απευθυνόμενος στο θύμα :Εσύ αν βρεις άνθρωπο να τις πάρει , όλες όμως , θα κρατήσεις μεροκάματο , όπως κρατάς πάντα . Ντούκου τα λεφτά όμως οκ;

Θύμα: Αυτά τι είναι ;

Φερόμενος ως υπαρχηγός : Τι είναι ; διαμάντια είναι .

Θύμα: Πόσα ;

Φερόμενος ως υπαρχηγός: 200 .

Στην απολογία του ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε πως οι λίρες ήταν fake και έγραφαν πάνω χρόνια πολλά …στις «παραστάσεις» που έδιναν ωστόσο, τα θύματα που μιλήσαμε, κάνουν λόγο για τουλάχιστον αληθοφανή λίρες κ ράβδους … Άλλωστε και από τις άρσεις προκύπτει πως όταν μιλούν τα μέλη μεταξύ τους διευκρινίζουν αν θέλουν αληθινά ή ψεύτικα « πράγματα »….

Συνεπώς υπήρχαν ..μάλιστα κάποια θύματα εκποίησαν ράβδους στον γνωστό ενεχυροδανειστή …Πόθεν λοιπόν ;

Που έβρισκαν τα αληθινά ; Τους τα δάνειζε κάποιος ; Και γιατί δεν τα εντόπισαν οι αρχές ;

Σίγουρα βρισκόμαστε στην αρχή του παγόβουνου …

Και ίσως και να μείνουμε εκεί γιατί όπως λέει και η γνωστή ατάκα της Ελληνικής ταινίας « Είναι πολλά τα λεφτά Άρη » Φανταστείτε να είναι και μαύρα .

Κλείνοντας να υπενθυμίσω πως στα 45 με 50 δις.ευρώ υπολογίζεται η παραοικονομία στην Ελλάδα με το 20,9% του ΑΕΠ να κινείται εκτός επίσημης οικονομίας.

Το λάθος στην απολογία του φερόμενου αργηγού

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης αναφερόμενος στα χρήματα που έδωσε ο κ .Μαρτίκας στον εντολέα του κάνει λόγο μόνο για 35.000 ευρώ υποστηρίζοντας μάλιστα πως υπάρχει εξοφλητική απόδειξη …στο απολογητικό υπόμνημα αναφέρει μεταξύ άλλων :

Όσα ισχυρίζεται είναι αποκυήματα της φαντασίας του, μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ιλιγγιώδες ποσό των 3.984.000 ευρώ , ήτοι 500% σε διάστημα 2 μηνών .

Μπορεί να μην είναι τα μαθηματικά το δυνατό μου σημείο ωστόσο μπορώ να υπολογίσω πως το 500% στα 35.000 ευρω δεν μας δίνει 3.984.000 ευρώ …Αυτό πάνω κάτω το ποσό το είχαμε υπολογίσει με απλά μαθηματικά όταν παρουσιάσαμε το βίντεο με την βαλίτσα και το πολύτιμο περιεχόμενο της …αν θυμάμαι καλά … με αναφερόμενο κεφάλαιο το ποσό των 700.000 ευρώ…

Αν δεν είχε δώσει τόσα χρήματα ο φαρμακοποιός γιατί του έδωσαν αυτόν τον «θησαυρό » που καθόλου τυχαία μετά έκλεψαν οι ληστές με το σκούτερ …

Τυχαίο ; Δεν νομίζω