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Έρευνα Eurostat: Προβάδισμα των νεαρών γυναικών στις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα

Τα νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι νέες γυναίκες στην Ελλάδα διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους άνδρες.

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Γυναίκα εργαζόμενη
Γυναίκα εργαζόμενη | Pixabay
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Οι νεαρές γυναίκες στην Ελλάδα εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους άνδρες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η διαφορά, που αγγίζει τις οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα σε εκείνες με το μεγαλύτερο χάσμα υπέρ των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας μια τάση που καταγράφεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

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