Έργα στην Αττική Οδό: Επηρεάζεται η έξοδος των εκδρομέων την Καθαρά Δευτέρα; Η απάντηση Δημογλίδου

Τα έργα στη σήραγγα των Λιοσίων στην Αττική Οδό, τα οποία βρίσκοντια σε εξέλιξη έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στους δρόμους.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου απαντά για το κατά πόσο θα επηρεάσουν τους εκδρομείς το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, επεσήμανε δεν επηρεάζεται η έξοδος επειδή ακριβώς αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα λειτουργεί κανονικά.

Αναφορικά, με τα κυκλοφοριακά προβλήματα τις τελευταίες ημέρες σημείωσε ότι εναλλακτικά οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν την Λεωφόρο Αθηνών, που είναι η μεγαλύτερη λεωφόρος, για να οδηγηθούν προς το ποτάμι, προς την λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια να μπορέσουν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από την είσοδο της Μεταμόρφωσης.

«Οι πολίτες και οι οδηγοί που μας ακούν που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα, κατανοούν απόλυτα τι λέω. Και μάλιστα παρατηρήσαμε από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ότι υπήρχαν έτσι και αλλιώς περισσότερα οχήματα. Δηλαδή, έχουμε περισσότερα από 4.000 οχήματα επιπλέον σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Ήταν κάτι επιβαρυντικό. Ίσως συνδυάστηκε και με την απεργία των ταξί.

Από την πλευρά μας εμείς προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί είναι μια λεωφόρος που διαθέτει φανάρια, οπότε εκεί έχουν τοποθετηθεί 40 τροχονόμοι, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να διευκολύνουν την κίνηση των οδηγών ώστε να βγουν πιο γρήγορα στην λεωφόρο Κηφισού. Βέβαια εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις στη λεωφόρο Κηφισού και σκεφτείτε ότι έχουμε πάντα και τα απρόοπτα, την ακινητοποίηση ενός οχήματος, ένα τροχαίο.

Από την πρώτη στιγμή έχουν τοποθετηθεί τροχονόμοι στα σημεία αυτά. Θα ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση αν δεν υπήρχαν οι τροχονόμοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ξέρετε, τη Δευτέρα ήταν και μια μέρα η οποία ίσως περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε ότι θα υπάρξουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρόλο που είχε επικοινωνηθεί αρκετά από τα μέσα, όπως και από την Ελληνική Αστυνομία και παρατηρήσαμε και κάποια απρόοπτα, είχαμε την ακινητοποίηση ενός μεγάλου φορτηγού κάποια στιγμή στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχαμε 2 τροχαία με υλικές ζημιές στο ύψος του Δαφνίου, είχαμε κάποια απρόοπτα που καταλαβαίνετε ότι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά.