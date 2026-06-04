Εργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο στο Ρέθυμνο: Χέρι 27χρονου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, σοβαρό εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (3/6), με θύμα 27χρονο εργαζόμενο σε κρεοπωλείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το χέρι του εργαζόμενου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό.

Ο 27χρονος από την Κρήτη διακομίσθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της βαρύτητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς.

Οι γιατροί καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να σώσουν το υπόλοιπο μέρος του χεριού του, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη.