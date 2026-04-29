Εργατικό ατύχημα σε πλοίο στην Αλόννησο: Ναύτης έπεσε από τα 6 μέτρα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα σε πλοίο σήμερα (29/4) στην Αλόννησο, με αποτέλεσμα ένας ναύτης να τραυματιστεί σοβαρά.
Συγκεκριμένα, το μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλοίο «Super Star II», πέφτοντας από ύψος έξι μέτρων.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, έπρεπε να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή του τραυματία με ελικόπετρο στο Νοσοκομείο της Αθήνας.
