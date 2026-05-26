Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα: Eπιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία

Σε πλήρη εξέλιξη βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε υπό ανέγερση οικοδομή, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirus-tv-news.gr, ένας εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια των εργασιών, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων. Από την πτώση ο άνδρας τραυματίστηκε στο γόνατο, καθιστώντας αδύνατη την αυτοδύναμη απομάκρυνσή του.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προχώρησαν με προσεκτικές κινήσεις στον απεγκλωβισμό του τραυματία, χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο διάσωσης για την ασφαλή ανάσυρσή του από το σκάμμα.
Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο εργαζόμενος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
- Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη τα νέα κόμματα με Τσίπρα στη 2η θέση - Τι ισχύει για την Καρυστιανού
- «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου συγκινεί το διαδίκτυο
- «Η Ελληνίδα Ανδριολάτου ταιριάζει απόλυτα»: Το ίντερνετ ψήφισε την Ωραία Ελένη που θέλει στην ταινία του Νόλαν
- Μέμος Μπεγνής: Η επένδυση που τον κατέστρεψε οικονομικά - «Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.