Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα: Eπιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία

Σε πλήρη εξέλιξη βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε υπό ανέγερση οικοδομή, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirus-tv-news.gr, ένας εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια των εργασιών, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων. Από την πτώση ο άνδρας τραυματίστηκε στο γόνατο, καθιστώντας αδύνατη την αυτοδύναμη απομάκρυνσή του.

Τραυματισμένος άνδρας #ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ κατόπιν πτώσης του εντός σκάμματος θεμελίων οικοδομής σε περιοχή του δήμου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προχώρησαν με προσεκτικές κινήσεις στον απεγκλωβισμό του τραυματία, χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο διάσωσης για την ασφαλή ανάσυρσή του από το σκάμμα.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο εργαζόμενος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.