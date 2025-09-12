Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 49χρονος στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου έπεσε από ύψος 8 μέτρων

Εργατικό ατύχημα, με έναν 49χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο 49χρονος στη Θεσσαλονίκη έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, ενώ από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.

To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.