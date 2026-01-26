Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τέσσερις τραυματίες μετά από θραύση αγωγού ύδρευσης

Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τεθεί σε λειτουργία το νέο τμήμα του δικτύου, η πίεση του νερού προκάλεσε θραύση σε προσωρινή κατασκευή του αγωγού. Τα θραύσματα εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν τους εργαζόμενους στα πόδια.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για εξετάσεις. Τρεις από αυτούς έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας εργάτης παραμένει νοσηλευόμενος, καθώς υπέστη κάταγμα κάτω από το γόνατο.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ έχει διατάξει επείγουσα έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφηνιστεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.