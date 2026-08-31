Εργατικό ατύχημα στην Ιεράπετρα: Στη ΜΕΘ 52χρονος που έπεσε από στέγη

Σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08) στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη, με έναν 52χρονο άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά μετά από πτώση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, o άνδρας, με συνοδεία περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας, διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ.

O 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε. Ο τραυματίας είναι διασωληνωμένος.

Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης του Λασιθίου, όμως η σοβαρότητα της κατάστασής του ήταν ο λόγος που διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.