Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Αυτοκίνητο πλάκωσε 22χρονο

Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 22χρονο τον οποίο «πλάκωσε» αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, στην οδό Σατωβριάνδου ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων καθώς είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει.

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αφού απεγκλωβίστηκε, ο νεαρός διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.