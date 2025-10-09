Μενού

Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Αυτοκίνητο πλάκωσε 22χρονο

Αυτοκίνητο «πλάκωσε» έναν 22χρονο εν ώρα εργασίας σε μάντρα στην Πάτρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Shutterstock
Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 22χρονο τον οποίο «πλάκωσε» αυτοκίνητο. 

Συγκεκριμένα, στην οδό Σατωβριάνδου ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων καθώς είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει. 

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αφού απεγκλωβίστηκε, ο νεαρός διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.

