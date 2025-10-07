Μενού

Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Κεραυνός «χτύπησε» οικοδόμο

Ο εργαζόμενος στην Πάτρα, όπως έγινε γνωστό, είχε τις αισθήσεις του.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Εργατικό ατύχημα με έναν εργαζόμενο οικοδομής να τραυματίζεται και σωριάζεται αναίσθητος, σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην οδό Μπουμπουλίνας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν εργαζόμενος περίπου 45 ετών.

Όπως αναφέρουν συνάδελφοί του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε αισθήσεις όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.

Με πληροφορίες από tempo24.news

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ