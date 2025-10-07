Εργατικό ατύχημα με έναν εργαζόμενο οικοδομής να τραυματίζεται και σωριάζεται αναίσθητος, σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην οδό Μπουμπουλίνας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν εργαζόμενος περίπου 45 ετών.

Όπως αναφέρουν συνάδελφοί του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε αισθήσεις όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.

Με πληροφορίες από tempo24.news