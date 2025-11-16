Εργατικό δυστύχημα: Δύο χρόνια φυλάκιση στον εργοδότη – Ανακούφιση για την οικογένεια

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε στο Εφετείο η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του Μανώλη Αφράτη, του 38χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο εργατικό δυστύχημα.

Μετά από πέντε χρόνια επίμονου αγώνα της οικογένειας, το δικαστήριο καταδίκασε τελεσίδικα τον ιδιοκτήτη της εργοδότριας εταιρείας σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο αγώνας της οικογένειας

Η οικογένεια του Μανώλη Αφράτη δεν σταμάτησε να διεκδικεί δικαιοσύνη για τον χαμό του. Όπως είχε αποκαλύψει ο αδελφός του σε τηλεοπτική συνέντευξη, το όχημα που οδηγούσε ο 38χρονος ήταν εντελώς ακατάλληλο για χρήση, γεγονός που αποδείχθηκε στη διάρκεια της διαδικασίας.

«Ύστερα από μακροχρόνιο αγώνα, αποδείχθηκε ότι το όχημα δεν έπρεπε να κυκλοφορεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο εργοδότης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Εφετείο, όπου την Παρασκευή η απόφαση έγινε τελεσίδικη: δύο χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς πλέον δυνατότητα αναστολής.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο αδελφός του Μανώλη μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα», εκφράζοντας την ανησυχία του για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση ο πραγματογνώμονας:

«Ο πραγματογνώμονας παραδέχτηκε πως δεν έκανε αυτοψία. Ευελπιστώ η δικαιοσύνη να ξανασκεφτεί αυτά που είπε ο εμπειρογνώμονας γιατί προσκόμισε ψευδή στοιχεία και να το χειριστεί. Αυτός ο άνθρωπος θα χαντακώσει πολύ κόσμο», τόνισε.