Εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο του Κεραμεικού: Nεκρός 66χρονος οικοδόμος

Ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα στην Αθήνα, με θύμα έναν 66χρονο οικοδόμο όπου εργαζόταν σε εργοτάξιο στον Κεραμεικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν έγινε την Πέμπτη (9/7) και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας κατήγγειλε το δυστύχημα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εκπρόσωποι του Συνδικάτου βρέθηκαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος και, ύστερα από παρέμβασή τους, οι εργασίες διακόπηκαν.
Επιπλέον, το Συνδικάτο εξέφρασε τη θλίψη και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εργαζομένου.
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