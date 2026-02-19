Δύο νέαροι άνδρες ήταν οι πρωταγωνιστές μιας ανείπωτης τραγωδίας. Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 /2 στην Βάρη, ο 39χρονος και 21χρονος χτυπήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους. Οι 2 άνδρες έκαναν εργασίες στο διαμέρισμα και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες.

Και τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, πέρα από το να διαπιστώσουν τον θάνατό τους.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό ο πατέρας ενός εκ των δύο νέων ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, η Εύβοια έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς και οι δύο νεαροί είχαν καταγωγή από το χωριό Μετόχι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Άνθρωποι που τους γνώριζαν κάνουν λόγο για δύο ήρεμους, χαμογελαστούς και καλοσυνάτους χαρακτήρες, γεγονός που κάνει την απώλειά τους ακόμη πιο βαριά για την τοπική κοινωνία.