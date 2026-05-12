Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες 58χρονος οδηγός τρακτέρ που καταπλακώθηκε από το αγροτικό μηχάνημα την ώρα που έκοβε χόρτα στον δρόμο Ραχούλας – Κοιλάδας έξω από την πόλη της Λάρισας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13.30 της Τρίτης, κοντά στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων από ιδιώτη εργολάβο για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός, ο οποίος κατάγεται από χωριό της περιοχής, καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 άνδρες που ανέσυραν τον 58χρονο χωρίς αισθήσεις τους. Τις συνθήκες διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ.